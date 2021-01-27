33 eğitim kurumu yenilenecek

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim’deki depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılan 33 okulun iş insanlarının desteğiyle yeniden yapılacağını açıkladı. Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve iş dünyası meslek örgütü liderlerinin de katıldığı Atatürk Kültür Merkezi’ndeki toplantının ardından yaptığı açıklamada, İzmir halkının depremden sonra ülkeye örnek olacak bir duruş sergilediğini belirtti. Depremden önce 50 okulun yıkıldığını, bunların yerine yenilerinin yapıldığını ancak depremle birlikte 33 okulun daha yıkımının gerçekleştirildiğini kaydeden Köşger, “33 okulu İzmirli işadamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ayağa kaldıracağız. Bir görev paylaşımı yapıldı, inşallah okullar kısa sürede tamamlanmış olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



5 milyon lira kaynak



Daha önce küçük esnafa 5 milyon liralık kaynak aktarıldığını, TOBB ve yerel inisiyatiflerle 5 milyon liralık daha kaynak oluşturulduğunu belirten Köşger, desteğin depremden hasar görme oranlarına göre dağıtılacağını açıkladı. Toplantıya, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı katıldı.