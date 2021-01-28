338 milyonluk alım müjdesi!

Yerelde tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle Tarımsal Kalkınma Kooperatifleriyle 2021 yılı ürün alım sözleşmesi imzaladı. “İzmir Tarımı” stratejisiyle kuraklık ve yoksulluk tehdidine karşı mücadele edileceğinin altını çizen Başkan Tunç Soyer, “Geçen hafta Ödemiş’te 6 ana başlıktan oluşan İzmir Tarımı projesini detaylarıyla anlatmıştık. Projemizi Türkiye’de bugüne kadar uygulanan tarım politikalarından ayıran 2 temel fark var. Kuraklık ve yoksullukla mücadele. İzmir tarımı ile tarımda kullanılan yüzde 77 oranındaki suyun yüzde 50 oranında azaltılmasını planlıyoruz. Küçük Menderes Havzası’ndan başladık. Çok su tüketen ürünler yerine iklime uygun ve yağmurlarla büyüyen ürünleri tercih etmeliyiz” dedi.

‘Gurur duyuyoruz’

Başkan Soyer, “Tarımı sadece tarlada başlayıp biten bir zirai faaliyet olarak görmüyoruz. Bu nedenle üreticilerimize verdiğimiz alım garantisi sözünü kooperatiflerimizle yapacağımız sözleşmeyle yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Burada 28 kooperatifimizle birlikte iş birliğimizi pekiştiriyoruz. 2020 yılında toplamda 144 milyon 762 bin liralık alım gerçekleştirdik. Bu yıl 338 milyon civarında bir alım yapmayı hedefliyoruz. Bu alımın 154 milyon lirası süt ve süt ürünleri için ayrıldı. 97 milyonu et ürünlerine, 15 milyonu yem bitkilerine ve geri kalan 72 milyonluk bölümü de diğer ürünlere tekabül ediyor. Başka bir tarımın mümkün olduğunu tüm Türkiye’ye göstereceğiz” dedi.