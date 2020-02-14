35 yıllık sevda, Bucaspor

İzmir’in köklü çınarı Bucaspor’un henüz 14 yaşındayken lisanslı futbolcusu olan ve uzun yıllar çeşitli başarılar elde ederek şampiyonluklar yaşayan Kemal Uyanık, 1984 yılından bu yana ise Türk futboluna yeni yetenekler kazandırarak kulübüne 35 yıldır hizmet etmeyi sürdürüyor. Bucaspor’un hemen hemen her kategorisinde yarışan takımlarında çalışan Uyanık, geçmiş yıllarda yıldızını parlatan Hasan Kabze, Mehmet Battal, Sercan Kaya gibi isimlerin de yetişmesinde önemli rol aldığını belirtti. Uyanık, “İlk günkü heyecanımı koruyorum. Bucaspor camiasına hizmet etmek ve geleceğe yeni yetenekler taşımak için çalışmaya devam edeceğim” dedi.



‘Gençlikle güçlüyüm’



35 yıldır Bucaspor’a hizmet ettiğini ve başka hiçbir kulüpte antrenör olarak yer almadığını belirten Kemal Uyanık, “Ben Bucasporluyum. 14 yaşında girdiğim bu kapıdan hiç çıkmadım. 1984 yılında antrenörlüğe başladığım bu camiadan hiç kopmadım. Yıllardır sarı lacivertli renklere hizmet ediyorum ve bundan da gurur duyuyorum. İşimi de ilk günkü gibi aşk ve tutku ile yapmayı sürdürüyorum” diye konuştu. Uyanık enerjisini, Bucaspor’un gençliğin aldığını da sözlerine ekledi. l