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    HaberlerEge Haberleri 36 bölge tamam
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    30.01.2020 - 00:02 |

    36 bölge tamam

    36 bölge tamam

    Konak Belediyesi, ilçedeki 36 afet toplanma alanını web sitesinde yayınlıyor. Bu alanlar arasında 420 bin 441 metrekarelik toplanma alanı ile genişlik ve kapasite bakımından Kültürpark ilk sırada yer alıyor. Kültürpark’ın ardından Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı, Göztepe Susuz Dede Parkı ve Konak Meydanı geliyor.

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