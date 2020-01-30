30.01.2020 - 00:02 |
36 bölge tamam
Konak Belediyesi, ilçedeki 36 afet toplanma alanını web sitesinde yayınlıyor. Bu alanlar arasında 420 bin 441 metrekarelik toplanma alanı ile genişlik ve kapasite bakımından Kültürpark ilk sırada yer alıyor. Kültürpark’ın ardından Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı, Göztepe Susuz Dede Parkı ve Konak Meydanı geliyor.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.