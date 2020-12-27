360° Efes Selçuk turu

Uygulama, Şirince, Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik ören yerlerine gelen yerli ve yabancı turistleri çekebilmek, işletmelere de katkı sağlayarak kentin tanıtımını daha etkin yapmak amacıyla hayata geçirildi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk çok zengin bir kent. Biz bu zenginliği bütünüyle, doğru bir şekilde dünyaya tanıtmalıyız. Bu sistemle değişen fuar anlayışında da 3D gözlüklerle Efes Selçuk’u anlatmak istiyoruz” dedi.