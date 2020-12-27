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    HaberlerEge Haberleri 360° Efes Selçuk turu
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    27.12.2020 - 00:02 |

    360° Efes Selçuk turu

    Efes Selçuk Belediyesi, 360° Efes Selçuk Sanal Tur Dijital Uygulaması ile kentin turizm değerlerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini değişen turizm ve teknoloji anlayışı ile birleştirerek tüm dünyaya sunuyor.

    360° Efes Selçuk turu

    Uygulama, Şirince, Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik ören yerlerine gelen yerli ve yabancı turistleri çekebilmek, işletmelere de katkı sağlayarak kentin tanıtımını daha etkin yapmak amacıyla hayata geçirildi. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk çok zengin bir kent. Biz bu zenginliği bütünüyle, doğru bir şekilde dünyaya tanıtmalıyız. Bu sistemle değişen fuar anlayışında da 3D gözlüklerle Efes Selçuk’u anlatmak istiyoruz” dedi.

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