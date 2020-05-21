4.7 milyon lira ceza kesildi!

11 kişiye adli işlem uygulandı. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından polis ekipleri, sokağa araçlarıyla çıkanlara yönelik yaş ve maske denetimi yaptı. Vatandaşlar gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.



Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 755 kişiye 1 milyon 41 bin 348 lira ceza kesildi. Valilik’ten yapılan açıklamada, kent merkezi ve 17 ilçede denetim yapıldığı belirtildi. Balıkesir’de de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 805 kişiye 392 lira ila 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı.