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    HaberlerEge Haberleri 4.7 milyon lira ceza kesildi!
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    21.05.2020 - 00:02 |

    4.7 milyon lira ceza kesildi!

    İzmir’de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

    4.7 milyon lira ceza kesildi!

    11 kişiye adli işlem uygulandı. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından polis ekipleri, sokağa araçlarıyla çıkanlara yönelik yaş ve maske denetimi yaptı. Vatandaşlar gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

    Manisa’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 755 kişiye 1 milyon 41 bin 348 lira ceza kesildi. Valilik’ten yapılan açıklamada, kent merkezi ve 17 ilçede denetim yapıldığı belirtildi. Balıkesir’de de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 805 kişiye 392 lira ila 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası uygulandı. 

    İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptıİzmir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. İzmir Müftülüğü konu ile açıklama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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