17.01.2021 - 00:01 |
4 ayda 619 araç
İzmir Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yoğun olduğu arterlerde başlattığı ücretsiz çekici hizmetinde dört ayı geride bıraktı.
Salgın nedeniyle araç yoğunluğunun daha da arttığı İzmir’de, arterlerdeki birikmelerin azaltılmasını hedefleyen hizmetle şimdiye kadar 619 araç kurtarıldı. İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) koordinesinde hafta içi sabah 07.30-10.00 ve akşam 16.30-20.00 saatleri arasında kazalı ya da arıza yapmış araçlar en yakın güvenli bölgeye çekiliyor. Radyo Trafik İzmir’e gelen ihbarlar da değerlendiriliyor.