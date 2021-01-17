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    HaberlerEge Haberleri 4 ayda 619 araç
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    17.01.2021 - 00:01 |

    4 ayda 619 araç

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin yoğun olduğu arterlerde başlattığı ücretsiz çekici hizmetinde dört ayı geride bıraktı.

    4 ayda 619 araç

    Salgın nedeniyle araç yoğunluğunun daha da arttığı İzmir’de, arterlerdeki birikmelerin azaltılmasını hedefleyen hizmetle şimdiye kadar 619 araç kurtarıldı. İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) koordinesinde hafta içi sabah 07.30-10.00 ve akşam 16.30-20.00 saatleri arasında kazalı ya da arıza yapmış araçlar en yakın güvenli bölgeye çekiliyor. Radyo Trafik İzmir’e gelen ihbarlar da değerlendiriliyor.

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