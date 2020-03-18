4 bin imza!

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere, emekli öğretim görevlisi ve belgesel film yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu (74) ile Yazıköy Mahallesi’nde oturan ev kadını Gülkadın Taş Kocadurmuş’ın (58) öncülüğünde, geçen yıl 13 Temmuz’da başlatılan kampanya sürüyor.Ertuğrul Karslıoğlu, “Datça aslanı heykeli, dönemine göre çok önemli ve değerlidir. Bu ebatta, bu büyüklükte, bu tonajda başka, böyle bir heykel yok. Biz bu heykeli kendi yerinde görmek istiyoruz” dedi. Gülkadın Taş Kocadurmuş da, Knidos Antik Kenti’ne 8 kilometre uzaklıkta, Yazıköy’de doğup büyüdüğünü belirtti, “Köydeki yaşlılar anlatırlardı. ‘Burada bir aslanımız vardı, Ege ile Akdeniz’in hâkimiydi’ diye çok hikâyeler dinledik. Knidos Aslanı bizimdir” diye konuştu. l MEHMET ÇİL DHA