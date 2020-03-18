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    HaberlerEge Haberleri 4 bin imza!
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    18.03.2020 - 00:04 |

    4 bin imza!

    Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti’nde yapılan kazılarda, İngiliz arkeolog Sir Charles Thomas Newton tarafından 1858-1859 yıllarında bulunup İngiltere’ye götürülen ve hâlâ British Museum’da sergilenen Knidos Aslanı’nın Türkiye’ye iade edilmesi için başlatılan kampanyada, bugüne kadar 4 bin imza toplandı.

    4 bin imza!

    Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere, emekli öğretim görevlisi ve belgesel film yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu (74) ile Yazıköy Mahallesi’nde oturan ev kadını Gülkadın Taş Kocadurmuş’ın (58) öncülüğünde, geçen yıl 13 Temmuz’da başlatılan kampanya sürüyor.Ertuğrul Karslıoğlu, “Datça aslanı heykeli, dönemine göre çok önemli ve değerlidir. Bu ebatta, bu büyüklükte, bu tonajda başka, böyle bir heykel yok. Biz bu heykeli kendi yerinde görmek istiyoruz” dedi. Gülkadın Taş Kocadurmuş da, Knidos Antik Kenti’ne 8 kilometre uzaklıkta, Yazıköy’de doğup büyüdüğünü belirtti, “Köydeki yaşlılar anlatırlardı. ‘Burada bir aslanımız vardı, Ege ile Akdeniz’in hâkimiydi’ diye çok hikâyeler dinledik. Knidos Aslanı bizimdir” diye konuştu. l MEHMET ÇİL DHA

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