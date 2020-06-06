'4 Haziran, Göz Göz'ün terapi günüdür'

Göztepe’nin yeniden lige döndüğü gün olan 4 Haziran 2017’de Antalya’da Eskişehirspor ile oynadığı Play Off finali, sarı kırmızılıların YouTube hesabından hazırladığı programla yeniden günümüze taşındı. Sarı kırmızılılarda Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, tarihe geçen anları ve unutulmaz maçı tekrardan yaşama fırsatı yakalayan Göztepelilerin heyecanına ortak oldu. 4 Haziran’ı, Göztepe’nin kuruluşu olan 14 Haziran’dan sonraki en değerli tarihlerden biri olarak nitelendiren Başkan Sepil, “4 Haziran 2017’de camiamızın tarihi günleri arasında yerini aldı. Çok ironik bir maçtı. Antalya’daki o gün, benim yaşamımın da en büyük unutulmazları arasında yer aldı” dedi.



“Yılmaz Vural’ın payı büyüktü”



“Ne zaman moralim bozulsa penaltıları açar izlerim” diyerek o günlerin önemine dikkat çeken Başkan Mehmet Sepil, “Psikologların ve psikiyatristlerin, Göztepeliler için en geçerli terapisi o günleri anımsatmak olmalıdır. Ne zaman motivasyonum düşse, o anları yeniden açar izlerim. Maçın Göztepe için önemi, 14 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın da ötesindeydi” dedi. “Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural, Göztepe için unutulmaz bir başarıya imza attı. Özverisi, hırsı ve sevinişini asla unutamam” diyen Başkan Sepil, tecrübeli hocaya bir kez daha teşekkür etti.



“Dualarımız kabul oldu”



Göztepeli bir müzisyen olan Maria Rita Epik’in kendisine maç öncesi bilet bulması konusunda ricası üzerine yakındaki koltuğu temin etmesini de anımsatan Başkan Sepil, “Kendisi iyi bir Göztepeli ve müzisyen. Aynı zamanda da Katolik. Ona kendi maç izlediğim yerde koltuk ayarlayabilmiştim. Maç sonu Maria bana, “Müslümanların ve Katoliklerin ortak duası kabul oldu” demişti. Bu da beni çok duygulandırmıştı. Göztepe’nin değerler köprüsü olduğunu bir kez daha görmüştüm” diye konuştu.