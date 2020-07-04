04.07.2020 - 00:03 |
4 kişilik ekipten dip bucak temizlik
Çiğli Belediyesi tarafından kimsesiz, bakıma muhtaç, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşları kapsayan evde temizlik projesi yeni normal dönemde tekrar başladı.
Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ev işlerini göremeyecek durumda olan yurttaşların her zaman yanında olduklarını belirtti. Proje kapsamında dört kişiden oluşan temizlik ekibi, evde dip bucak temizlik yapıyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.