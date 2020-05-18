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    HaberlerEge Haberleri 40 bin konuta dörder maske
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    18.05.2020 - 00:03 |

    40 bin konuta dörder maske

    40 bin konuta dörder maske

    Balçova Belediyesi, koronavirüse karşı aldığı önlemlerle ilçede yaşayan her vatandaşa hizmet götürdü. Balçova’da her eve maske gitti, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evlerine günde beş çeşit sıcak yemek ulaştırıldı. Hayırseverlerin katkısıyla binlerce erzak kolisi hazırlandı. Tüm çalışmalarını bir program çerçevesinde yürüttüklerini ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, şunları söyledi: “Kentin dört bir yanını dezenfekte ettik. İlk olarak aşevimizin kapasitesini artırdık. Her gün 1000 yaşlı ve kimsesiz büyüğümüze 5 çeşit sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunun yanında 250 sağlık personelinin öğlen yemeklerini karşılıyoruz.

    Binlerce aileye sosyal yardım paketlerimizi ulaştırıyoruz. Vatandaşımızı maskesiz bırakmamak için ilk başta semtevi gönüllülerimizin yaptıkları maskeleri ve hazırladığımız dezenfektanları bizden talep eden vatandaşlara ulaştırdık. 40 bin konuta dörder maske dağıttık. Bu rakam, nüfusumuzun dört katı.”

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