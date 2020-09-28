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    HaberlerEge Haberleri 400 efsane! ‘Elle beslemeyin’
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    28.09.2020 - 00:05 | | ERSAN ERDOĞAN DHA

    400 efsane! ‘Elle beslemeyin’

    400 efsane! ‘Elle beslemeyin’

    TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Spil Dağı Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık çalışmanın ardından yılkı atlarının envanterini çıkardı. Manisa Spil Dağı’nda sayıları 400’e ulaştığı tespit edilen yılkı atları, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

    Şube Müdürü Halil Ernalçacı, ziyaretçilere uyarılarda bulundu, “Yılkı atlarının elle beslenmemesi gerekiyor. Yoksa atlarda tembelliğe neden oluyor. Sık sık şehir merkezine iniyorlar. Doğal alanlarından uzaklaşmalarını istemiyoruz” şeklinde uyarıda bulundu. Osmanlı Devleti’nde şehzadeler için seçilen yılkı atlarının Spil Milli Parkı Atalanı mevkisinde güçlenmeleri için öncelikle doğaya bırakıldığı ve belirli bir süre sonra da eğitilerek şehzadelere verilmesi nedeniyle o dönemlerden bu yana bölgede yaşadığı biliniyor.

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