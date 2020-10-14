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    HaberlerEge Haberleri 400 günde tamamlanacak
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    14.10.2020 - 00:04 |

    400 günde tamamlanacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca ile Bornova arasında açılacak “İzmir’in en uzun karayolu tüneli” ile otogar bağlantısını sağlayacak viyadüklerin yapımını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    400 günde tamamlanacak

    Buca ile İzmir Otogarı arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak tünel ve viyadük projesinin birinci etabını oluşturan 2 viyadük, 2 karayolu alt geçidi ve 1 üst geçit inşaatının tamamlanması için düzenlenen ihale sonuçlandı. 6 firmanın yarıştığı ihalenin bedeli 41.2 milyon lira oldu. 10 gün içerisinde başlayacak imalat çalışmaları 400 günde bitecek.

    Büyükşehir, ayrıca yarım kalan tünel inşaatının bitirilmesi için de yeni yılda ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi’nin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. Derin çift tüp tünelin uzunluğu 2.5 kilometre olacak ve 2 gidiş 2 geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7.5 metre, genişliği ise 10.6 metre.

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