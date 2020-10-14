400 günde tamamlanacak

Buca ile İzmir Otogarı arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak tünel ve viyadük projesinin birinci etabını oluşturan 2 viyadük, 2 karayolu alt geçidi ve 1 üst geçit inşaatının tamamlanması için düzenlenen ihale sonuçlandı. 6 firmanın yarıştığı ihalenin bedeli 41.2 milyon lira oldu. 10 gün içerisinde başlayacak imalat çalışmaları 400 günde bitecek.

Büyükşehir, ayrıca yarım kalan tünel inşaatının bitirilmesi için de yeni yılda ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi’nin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. Derin çift tüp tünelin uzunluğu 2.5 kilometre olacak ve 2 gidiş 2 geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7.5 metre, genişliği ise 10.6 metre.