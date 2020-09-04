400 kilo kaçak et!

Dumlupınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmenin kaçak kesim yaptığına dair Alo Gıda Hattı’na yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, soğuk hava deposu olarak düzenlenen bir alanda 20 adet küçükbaş hayvan karkası tespit etti. Sağlıksız ve hijyen olmayan koşullarda kesim ve saklama yapıldığını belirleyen ekipler, yaklaşık 400 kiloyu bulan 20 adet küçükbaş hayvan eti ve sakatatlarına el koydu. İnsan sağlığını hiçe sayarak mühürsüz, veteriner sağlık raporu ve dezenfekte belgesi olmadan kesim yapan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.