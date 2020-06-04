Belediye, yaklaşık 410 bin maske dağıttı. Aynı dönemde dağıtılan dezenfektan ve kolonya adedi yaklaşık 3 bin litreyi buldu, kamusal alanlarda kullanılan dezenfektan miktarı da yine 3 bin litreye ulaştı. 10 bini aşkın gıda kolisi de salgın nedeniyle mağdur duruma düşen vatandaşlara verildi.