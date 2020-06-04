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    HaberlerEge Haberleri 410 bin maske
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    04.06.2020 - 00:01 |

    410 bin maske

    Karabağlar Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında bugüne kadar yüz binlerce maskeyle binlerce litre dezenfektanı, ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sundu.

    410 bin maske

    Belediye, yaklaşık 410 bin maske dağıttı. Aynı dönemde dağıtılan dezenfektan ve kolonya adedi yaklaşık 3 bin litreyi buldu, kamusal alanlarda kullanılan dezenfektan miktarı da yine 3 bin litreye ulaştı. 10 bini aşkın gıda kolisi de salgın nedeniyle mağdur duruma düşen vatandaşlara verildi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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