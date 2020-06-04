04.06.2020 - 00:01 |
410 bin maske
Karabağlar Belediyesi, virüsle mücadele kapsamında bugüne kadar yüz binlerce maskeyle binlerce litre dezenfektanı, ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sundu.
Belediye, yaklaşık 410 bin maske dağıttı. Aynı dönemde dağıtılan dezenfektan ve kolonya adedi yaklaşık 3 bin litreyi buldu, kamusal alanlarda kullanılan dezenfektan miktarı da yine 3 bin litreye ulaştı. 10 bini aşkın gıda kolisi de salgın nedeniyle mağdur duruma düşen vatandaşlara verildi.
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