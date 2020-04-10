10.04.2020 - 00:02 |
42 eser buluştu
İnci Tarakçıoğlu Atölyesi Karma Sergisi, İzmir Ticaret Odası sergi salonunda açıldı. Matilda Sturugo, Nahide Köseoğlu, Nesrin Algöcü Tugay, Nihal Gürkaynak, Orietta Rossi, Rabia Çolak, Rakel Kohen Kastoryano, Seher Türkmut, Siren Tahtakıran, Sıdıka Keskinoğlu, Sultan Utan, Tansel Derya, Vicdan Aşıcı, Viki Antebi’nin yağlıboya, suluboya, akrilik teknikleri ile üretilmiş 42 eseri açılış kokteyline katılan sanatseverlerin beğenisini kazandı. Ressam İnci Tarakçıoğlu, “Sonunda çalışmalarımız meyvelerini verdi. Ortaya çok güzel eserler çıktı. Çalışmalara devam” dedi.
Sergiye katılan sanatçıların, yağlıboya, suluboya, akrilik teknikleri ile üretilmiş 42 eseri açılış kokteyline katılan sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.