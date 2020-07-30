30.07.2020 - 00:02 |
42. yaşa renkli parti
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş, yeni yaşını Konak Pier L’aura Kitchen’da düzenlediği partiyle kutladı. Rengârenk tüller ve balonlarla süslenen mekânda ‘neon renkler’ temalı bir konsept oluşturuldu. Eriş, partide konuklarına hazırladığı neon tüllerle kaplanmış maske ve bilezikler dağıttı.
Pastasını üflerken bu zorlu dönemde yeni yaşının tüm dünyaya güzellik getirmesini dilediğini söyleyen Doç. Dr. Eriş, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da beni yalnız bırakmayan, yanımda olan ve olduğunu hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Sayenizde unutamayacağım bir doğum günü daha geçirdim. Hep birlikte sağlıklı ve mutlu yaşlarımız olsun” diye konuştu.