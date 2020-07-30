BİST1.136-1.49EURO8.22-0.18USD6.970.07ALTIN442.491.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 42. yaşa renkli parti
    ABONE OL
    30.07.2020 - 00:02 |

    42. yaşa renkli parti

    Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Deniz Eriş, yeni yaşını Konak Pier L’aura Kitchen’da düzenlediği partiyle kutladı. Rengârenk tüller ve balonlarla süslenen mekânda ‘neon renkler’ temalı bir konsept oluşturuldu. Eriş, partide konuklarına hazırladığı neon tüllerle kaplanmış maske ve bilezikler dağıttı.

    42. yaşa renkli parti

    Pastasını üflerken bu zorlu dönemde yeni yaşının tüm dünyaya güzellik getirmesini dilediğini söyleyen Doç. Dr. Eriş, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da beni yalnız bırakmayan, yanımda olan ve olduğunu hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Sayenizde unutamayacağım bir doğum günü daha geçirdim. Hep birlikte sağlıklı ve mutlu yaşlarımız olsun” diye konuştu.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyorAçılışının altıncı gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sivas'ta 304 kişi corona virüs tedavisi görüyor

    Sivas'ta 304 kişi corona virüs tedavisi görüyor

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

    Tokat'ta bir köye corona virüs karantinası

    Tokat'ta bir köye corona virüs karantinası

    Sıradaki Haber