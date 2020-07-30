42. yaşa renkli parti

Pastasını üflerken bu zorlu dönemde yeni yaşının tüm dünyaya güzellik getirmesini dilediğini söyleyen Doç. Dr. Eriş, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da beni yalnız bırakmayan, yanımda olan ve olduğunu hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Sayenizde unutamayacağım bir doğum günü daha geçirdim. Hep birlikte sağlıklı ve mutlu yaşlarımız olsun” diye konuştu.