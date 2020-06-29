42 yıl sonra veda etti

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kentin belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini başarıyla yürüten, 42 yıl sonra da mesleğine veda eden Dr. Mustafa Tireli’ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Tokat, “Milas halkımız adına teşekkürlerimizi iletiyor bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluk dolu birs yaşam diliyorum” diye konuştu. Dr. Tireli de, “42 yıllık doktorluk hayatımda Milas’a ve Milas halkına hizmet etmekten her zaman gurur duydum” dedi.

Başkan Muhammet Tokat (sağda), Milas halkı adına Dr. Tireli’ye plaket takdim etti.