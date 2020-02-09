09.02.2020 - 00:03 |
43.yıla kutlama
‘Hatıra Defteri’, ‘Seni Seviyorum’, ‘Aşkın Mapushane’ ve ‘Dertlerimi Zincir Yaptım’ gibi hit besteleriyle adını duyuran işadamı Mustafa Alpagut, sanat hayatının 45. yılını, Osman İşmen Senfoni Orkestrası eşliğinde birçok sanatçı dostunun katılımıyla kutlayacak.
23 Şubat Pazar gecesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki konserin bilet gelirleri sosyal yardım derneklerine aktarılacak.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.