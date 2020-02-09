BİST121.015-1,04EURO6,590,21USD6,020,52ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 43.yıla kutlama
    ABONE OL
    09.02.2020 - 00:03 |

    43.yıla kutlama

    ‘Hatıra Defteri’, ‘Seni Seviyorum’, ‘Aşkın Mapushane’ ve ‘Dertlerimi Zincir Yaptım’ gibi hit besteleriyle adını duyuran işadamı Mustafa Alpagut, sanat hayatının 45. yılını, Osman İşmen Senfoni Orkestrası eşliğinde birçok sanatçı dostunun katılımıyla kutlayacak.

    43.yıla kutlama

    23 Şubat Pazar gecesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki konserin bilet gelirleri sosyal yardım derneklerine aktarılacak.

    Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
    daha fazla video için
    8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tatilcilere kötü haber! Kapatıldı

    Tatilcilere kötü haber! Kapatıldı

    Personeli en mutlu şirketler açıklandı

    Personeli en mutlu şirketler açıklandı

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Suriye sınırında insanlık dramı

    Suriye sınırında insanlık dramı

    Sıradaki Haber