06.02.2020 - 00:47 |
45 ülkeden alım heyeti bekleniyor
Efor Fuarcılık ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) işbirliğiyle 4-8 Mart günleri arasında fuarizmir’de düzenlenecek İzmir Mobilya Fuarı MODEKO’nun hazırlıkları sürüyor.
Bu yıl 20 bin profesyoneli ağırlamaya hazırlanan MODEKO, 45 ülkeden alım heyetini ağırlayacak. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, “İzmir’e gelecek binlerce sektör profesyoneli, yerli mobilyacının global ticaretini fuar ile birlikte yeni ufuklara taşıyacak” dedi. MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı da, “MOSDER çatısı altındaki üye markalarımızla bu fuarda olmaktan mutluyuz” diye konuştu.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.