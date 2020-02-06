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    HaberlerEge Haberleri 45 ülkeden alım heyeti bekleniyor
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    06.02.2020 - 00:47 |

    45 ülkeden alım heyeti bekleniyor

    Efor Fuarcılık ve Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) işbirliğiyle 4-8 Mart günleri arasında fuarizmir’de düzenlenecek İzmir Mobilya Fuarı MODEKO’nun hazırlıkları sürüyor.

    45 ülkeden alım heyeti bekleniyor

    Bu yıl 20 bin profesyoneli ağırlamaya hazırlanan MODEKO, 45 ülkeden alım heyetini ağırlayacak. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, “İzmir’e gelecek binlerce sektör profesyoneli, yerli mobilyacının global ticaretini fuar ile birlikte yeni ufuklara taşıyacak” dedi. MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı da, “MOSDER çatısı altındaki üye markalarımızla bu fuarda olmaktan mutluyuz” diye konuştu.

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