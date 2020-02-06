45 ülkeden alım heyeti bekleniyor

Bu yıl 20 bin profesyoneli ağırlamaya hazırlanan MODEKO, 45 ülkeden alım heyetini ağırlayacak. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, “İzmir’e gelecek binlerce sektör profesyoneli, yerli mobilyacının global ticaretini fuar ile birlikte yeni ufuklara taşıyacak” dedi. MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı da, “MOSDER çatısı altındaki üye markalarımızla bu fuarda olmaktan mutluyuz” diye konuştu.