‘450 bin maske’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, koronavirüsle mücadele, alınan önlemler ve Büyükşehir’in çalışmalarını katıldığı canlı yayında anlattı. Ergün, “Bizler de bu süreçte üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. 17 ilçemizin tamamında camilerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, sağlık ocaklarını, otobüs terminallerini, park ve bahçeleri, yaya üst geçitlerini, otobüs duraklarını ve kamu kurumlarımızı aralıksız dezenfekte ediyoruz. Gıda Bankalarımızdan yararlanan ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım paketlerini adreslerine ulaştırıyoruz. Ürettiğimiz 600 bin maskenin 450 binini dağıttık” dedi.