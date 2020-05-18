450 milyon liralık ödeme yapıldı

Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) koronavirüs kapsamında ‘İşkur Teşvik Ve Ödenekleri’ başlıklı webinarının konuğu Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Çalışma Ve İş Kurumu Müdürü Kadri Kabak oldu. İstihdamı korumak için alınan tedbirlerin başında kısa çalışma ödeneğinin geldiğini vurgulayan Kabak, “Başvurular sistem üzerinden yapılıyor ve üç temel fazda gerçekleşiyor. Başvuruların yapılabilmesi için işverenin kısa ödeme ihtiyacını güçlendirecek bir iki neden göstermesi yeterli” diye konuştu. Kısa çalışma ödeneklerine başvurular için 516 İŞKUR personelinin gece gündüz demeden çalıştığını dile getiren Kabak, “Hızlı bir sürece imza atarak, kurum olarak başarı hikayesi yazdık diyebilirim. 211 bin işlem ile 450 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Başvuruların uygun görülmemesi imkansıza yakın. Bütün işletmelerin teşviklerden yararlanması gerekli. Geç yapılan başvuruları dahi 30 Haziran dolmadan, geriye dönük ödeme gerçekleştirerek mağdur etmemek amacındayız” dedi.

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EGİAD Başkanı Mustafa Aslan da, “Uygulamaya alınan destek paketlerini ve yasal düzenlemeleri takip etmek oldukça önemli ve kritik” ifadelerini kullandı.