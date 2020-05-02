‘48 bin 329 ailenin ihtiyacı karşılandı’

22 Mart Pazar gününden itibaren il genelinde 112, 155 ve 156 çağrı hatları üzerinden gelen taleplere cevap verildiğini aktaran Vali Civelek, şu ifadeleri kullandı: “Hizmet talep eden 48 bin 329 ailenin ihtiyacı Vefa Koordinasyon Grubunda görevli 951 personel tarafından karşılandı. 10 bin 801 vatandaşa ise evlerinde maaş ödemesi yapıldı.”

Civelek, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında hak sahibi 36 bin 878 vatandaşa da 1000 lira tutarındaki yardımların PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri aracılığıyla ikametlerinde teslim edildiğini, Mayıs ayına ait sosyal destek ödemelerinin ise valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde hak sahiplerine cumartesi gününden itibaren ikametlerinde teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. l AA