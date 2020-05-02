BİST101.110-0.48EURO7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘48 bin 329 ailenin ihtiyacı karşılandı’
    ABONE OL
    02.05.2020 - 00:03 |

    ‘48 bin 329 ailenin ihtiyacı karşılandı’

    Muğla Valisi Esengül Civelek, kentte Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla 48 bin 329 ailenin ihtiyacının karşılandığını bildirdi. Civelek, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlanan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının giderildiğini aktardı.

    ‘48 bin 329 ailenin ihtiyacı karşılandı’

    22 Mart Pazar gününden itibaren il genelinde 112, 155 ve 156 çağrı hatları üzerinden gelen taleplere cevap verildiğini aktaran Vali Civelek, şu ifadeleri kullandı: “Hizmet talep eden 48 bin 329 ailenin ihtiyacı Vefa Koordinasyon Grubunda görevli 951 personel tarafından karşılandı. 10 bin 801 vatandaşa ise evlerinde maaş ödemesi yapıldı.”

    Civelek, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında hak sahibi 36 bin 878 vatandaşa da 1000 lira tutarındaki yardımların PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri aracılığıyla ikametlerinde teslim edildiğini, Mayıs ayına ait sosyal destek ödemelerinin ise valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde hak sahiplerine cumartesi gününden itibaren ikametlerinde teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. l AA

    2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
    daha fazla video için
    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atamalar

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atamalar

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl erken emeklilik ve…

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu

    9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, Ramazan Bayramı ne zaman?

    9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı, Ramazan Bayramı ne zaman?

    Sıradaki Haber