11.10.2020 - 00:02 |
5 bin kilo atık
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğinde düzenlenen 23. Atık Pil Toplama Kampanyası çerçevesinde 1 yılda 5 bin 100 kilogram atık pil toplayan Karşıyaka, ilçe belediyeleri kategorisinde 3’üncü oldu.
Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Hem tehlikeli hem de değerli bir atık türü olan kullanılmış pillerin kentimizin dört bir yanında bulunan atık kutularına bırakılması konusunda herkesten hassasiyet bekliyoruz” açıklaması yaptı.