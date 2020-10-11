5 bin kilo atık

Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Hem tehlikeli hem de değerli bir atık türü olan kullanılmış pillerin kentimizin dört bir yanında bulunan atık kutularına bırakılması konusunda herkesten hassasiyet bekliyoruz” açıklaması yaptı.