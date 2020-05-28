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    HaberlerEge Haberleri 5 Haziran’da kapılarını açıyor
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    28.05.2020 - 00:03 |

    5 Haziran’da kapılarını açıyor

    Çağdaş Holding yatırımcılığında; 2015 yılında Bodrum’un Turgutreis bölgesinde açılan Swissôtel Resort Bodrum Beach, turizmde açıklanan normalleşme takvimiyle birlikte 5 Haziran’da yeniden hizmete giriyor.

    5 Haziran’da kapılarını açıyor

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında mart sonu itibarıyla kapıları kapattıklarını belirten Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Ülkemiz ekonomisinin en önemli yapı taşlarından turizm, koronavirüs salgınından fazlasıyla etkilendi. Bugünlerde ticari beklentilerle hareket etmeden, toplum psikolojisini ve ekonominin geleceğini gözeterek davranmamız gerekiyor” dedi.

    Mesafeli bir tasarım

    Tesisin, hem mimari hem de anlayış olarak, misafirlerin geniş ve ferah bir alanda ağırlanması için sosyal mesafeye göre tasarlandğını ifade eden Çağlar, “Süreci de en iyi, en sağlıklı şekilde geçireceğimizi öngörüyoruz. Dezenfeksiyon prosedürlerini güncelledik. Personele uzaktan eğitimle yeni kuralları bildirdik. Kendi kendimizi denetletip oluşabilecek aksaklıklara karşı en hızlı, en etkin tedbirleri alacağız” diye konuştu.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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