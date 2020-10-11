‘5 kuruşu bile çarçur etmedik’

Karabağlar Belediye Meclisi’nin ekim ayı üçüncü toplantısı gerçekleşti. Mecliste, 2021 bütçesi ve performans programı oluşturuldu. Yeni dönem bütçesi, 425 milyon lira olarak kabul edildi. Bütçenin Karabağlar’da yaşayan 500 bin insana hizmet etmeyi amaçladığını belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Bütçe performansı yüzde 69’lardan yüzde 86’lara geldi. Bu oran, idarenin, meclisimizin, encümenimizin dikkatli çalışmasının sonucudur. Ben de belediye başkanı olarak, ilgili arkadaşlarla oturup kalem kalem bütçe üzerinde çalışıyorum. Kenarda duran bir başkan değilim” şeklinde konuştu.



Eşit hizmet

Bütçede limit üstü borçlanma öngörülmediğini kaydeden Başkan Selvitopu, ihalesi yapılan ancak henüz sonuçlanmayan Karabağlar Gençlik Merkezi’yle dijital arşiv çalışmaları için gerekli kaynakların ayrıldığını bildirdi. Karabağlar’da 58 mahalledeki 3 bin 600 sokağa hizmet götürürken planlamanın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, “Kentin geleceğine, 40-50 yıl sonrasına yönelik planlamaları hazırladık. 5 kuruşunu bile çarçur etmedik, ettirmeyiz de” diye konuştu.



ÇAÇA dönemi

Metronun Karabağlar’a gelmesi, ilçedeki ana ulaşım akslarının açılması gibi konularda İzmir Büyükşehir’le sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Selvitopu, ilçede yaşlı, engelli vatandaşlara bütçe ölçeğinde destek olmayı sürdürdüklerini; her ay 2 bin 200 aileye maddi yardımda bulunulduğunu sözlerine ekledi.

İlçenin temiz tutulması için yeni bir sisteme geçildiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, ‘ÇAÇA’ olarak adlandırılan araçlardan birini daha KARBEL olanaklarıyla hizmete alacaklarını ifade etti.