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    HaberlerEge Haberleri 5 yılda 5 bin dosta tedavi
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    28.01.2021 - 00:01 |

    5 yılda 5 bin dosta tedavi

    Çeşme’de kurulan, Veteriner İsmail Ekmekçioğlu Sokak Hayvanları Kliniği’nde veterinerler Fırat Seven ve Gülşah Tenekeci ile tekniker personeller Ahmet Atalay ve Gülçin Mete başarıyla hizmet veriyor.

    5 yılda 5 bin dosta tedavi

    1 nakil aracı, 1 ameliyathane, 1 muayene odası, 1 laboratuvar, 1 röntgen cihazı ve tedavi ünitelerinin bulunduğu klinik sokakta yaşayan hayvanlara herhangi bir kazada ücretsiz acil durum müdahalesi, aşı, kısırlaştırma ve tedavi hizmeti sunuyor. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “2020 yılı itibariyle yaklaşık 5 bin adet hayvanımızın aşılama, kısırlaştırma ve tedavi işlemlerini gerçekleştirdik. Can dostlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.

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