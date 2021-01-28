5 yılda 5 bin dosta tedavi

1 nakil aracı, 1 ameliyathane, 1 muayene odası, 1 laboratuvar, 1 röntgen cihazı ve tedavi ünitelerinin bulunduğu klinik sokakta yaşayan hayvanlara herhangi bir kazada ücretsiz acil durum müdahalesi, aşı, kısırlaştırma ve tedavi hizmeti sunuyor. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “2020 yılı itibariyle yaklaşık 5 bin adet hayvanımızın aşılama, kısırlaştırma ve tedavi işlemlerini gerçekleştirdik. Can dostlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.