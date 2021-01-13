5 yıldızlı otel konforunda kız yurdu
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesinde yaptırılan ve İzmir’deki çeşitli üniversitelerde eğitim gören öğrencilere konforlu barınma imkanı sunacak 2 bin kişilik kız öğrenci yurdu tamamlandı. Şubat ayında yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilere kapılarını açması beklenen yurtta her odada en fazla 4 öğrenci kalabilecek
5 yıldızlı otel konforundaki tesisin, gençlere ev ortamında yaşama hissi sunacağını belirten yurt müdürü Fatma Bektaş, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerimizin en güzel şartlarda barınması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Ev sıcaklığı olsun diye perdelerini bile evimizdeki perdelere benzer seçtik. Her bir ayrıntıyla tek tek ilgilendik. Bunların hepsini keyifle yaptık. Bizler yurdumuzun gerçek sahipleri gençlerimizi heyecanla bekliyoruz” dedi.
Ranzalar kalktı
Ranzaların, yerini bazalara bıraktığı odalarda buzdolabı, tuvalet ve banyonun yanı sıra her öğrencinin ayrı çalışma masası, özel dolabı olacak. 430 kişilik konferans salonu, yemekhane, faaliyet odaları, sergi alanı gibi mekanların bulunduğu yurdun, bahçesinde de yürüyüş alanı, açık amfi ve yeşil alan yer alıyor.