5 yıldızlı otel konforunda kız yurdu

5 yıldızlı otel konforundaki tesisin, gençlere ev ortamında yaşama hissi sunacağını belirten yurt müdürü Fatma Bektaş, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerimizin en güzel şartlarda barınması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Ev sıcaklığı olsun diye perdelerini bile evimizdeki perdelere benzer seçtik. Her bir ayrıntıyla tek tek ilgilendik. Bunların hepsini keyifle yaptık. Bizler yurdumuzun gerçek sahipleri gençlerimizi heyecanla bekliyoruz” dedi.



Ranzalar kalktı



Ranzaların, yerini bazalara bıraktığı odalarda buzdolabı, tuvalet ve banyonun yanı sıra her öğrencinin ayrı çalışma masası, özel dolabı olacak. 430 kişilik konferans salonu, yemekhane, faaliyet odaları, sergi alanı gibi mekanların bulunduğu yurdun, bahçesinde de yürüyüş alanı, açık amfi ve yeşil alan yer alıyor.