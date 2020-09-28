50 bin yabancı turist Marmaris’te tatilde

Marmaris sahilleri, yerli turistin memleketine dönmesiyle yabancı turistlere kaldı. Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 41, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu ilçe merkezindeki plajlarda heyecan arayanlar su sporlarında muz, ringa, deniz paraşütü ve jet-ski yaparak eğleniyor.

İlçe merkezinde şu anda 50 bine yakın yabancı turistin konakladığını belirten Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, “Misafirlerimizin yüzde 70’i İngiliz, yüzde 20’si Rus ve diğerleri de Ukrayna ile İskandinav ülkelerinden geldi. Kasım ayına kadar yabancı turistlerin geleceğinden umutluyuz” dedi.

Tavsiye edecekler

10 günlük tatile geldiğini belirten Rus hemşire Sonia Grusenka Zaitsev (27), “Cadde, sokak ve plajlar çok güzel. Herkes sıcakkanlı. Döndüğümde dostlarıma tavsiye edeceğim” dedi.