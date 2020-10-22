520 milyonun 78 milyonu yatırıma

Konak Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Performans Programı oyçokluğuyla kabul edildi. Geçen yıl 476 milyon lira olarak belirlenen bütçe bu yıl yüzde 9.24’lük artışla 520 milyon liraya yükseldi. Yatırımlara ayrılan pay ise 9 milyon 341 bin lira arttı, 77 milyon 823 bin oldu. Belediye çalışmalarında her zaman şeffaf olduklarını ve denk bir bütçe oluşturup Konak halkına en iyi hizmeti sunmak istediklerini belirten Başkan Abdül Batur, “Biz yaptığımız çalışmalardan eminiz. Belediyeler para biriktirme değil hizmet etme yeridir. Vatandaşa verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz” dedi.

Yaklaşık 78 milyonluk dev yatırım bütçesi; Konak’ta sosyal yaşamı şahlandıracak projeler ile tarihi dokuyu ortaya çıkaran restorasyon çalışmalarına harcanacak. Sosyal, kültürel, sportif yardım ve hizmetlere 17 milyon 570 bin lira ayrılırken Konak’taki okullar da unutulmadı. Okullara bir buçuk milyonluk yardım bütçesi ayrıldı.