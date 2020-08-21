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    21.08.2020 - 00:04 |

    54 milyonluk yatırım

    54 milyonluk yatırım

    Muğla Büyükşehir Belediyesi,  Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi    2. Etap Yapım İşi kapsamında KDV dahil 54 milyon lira maliyetle 25 bin metreküp/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinin kapasitesini 50 bine çıkarıyor. 127 milyonluk altyapı yatırımının ilk hamlesi olarak 65 milyon liraya Hisarönü-Ovacık kanalizasyon şebeke ve kollektör hattının yapımını başlatan Büyükşehir, ayrıca 54 milyon lira yatırımla Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini iki katına çıkarıyor. Kapasite iki katına çıkarılırken mevcut tesisteki elektro-mekanik sistemlerin yenileme ve iyileştirme işlemleri de yapılacak. Bunun sonucunda Fethiye AAT’nin standartlara uygun çıkış suyu daha temiz bir deşarj yapma olanağı sağlayacak. Arıtılan sular, yeşil alan sulamalarında kullanılabilecek kalitede olacak.

    Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Bugün imzaları attığımız 54 milyonluk yatırım 2. etap kapasite artışı için Fethiye ilçemizde Belediye Başkanımız Alim Karaca ve hemşehrilerimizin katılımı ile uygun bir tören yapacağız” dedi.

    Denize can gelecek

    BÜYÜKŞEHİR, sürdürülebilir deniz ulaşım modeli oluşturulması için GEKA’yla protokol imzaladı. GEKA, fizibilite için 199 bin lira hibe verecek. Protokole, GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ile Büyükşehir Başkanı Osman Gürün imza attı.

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