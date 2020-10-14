555 arı kovanı

İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, Kınık’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında önce Kaymakam Erol Türkmen’i ziyaret etti ardından Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ile bir araya geldi, ilçede yapımı tamamlanan ve sürdürülen projelerle ilgili bilgi aldı.



Kınık Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü’nde ilçede bal üretimini ve kalitesini artırmak amacıyla düzenlenen polen tuzaklı arı kovanı dağıtım törenine de katılan Vali Köşger, “Bal üretiminde Türkiye’de 6. sıradayız. Arılar insan hayatı için hayati öneme sahip bir canlıdır. Arı sayısını ne kadar artırırsak dünyanın en verimli, sıhhi ve insanlık yararına olan bal ve bal ürünlerini almaya devam ederiz. Bugün burada dağıtacağımız tuzaklı kovanlarla arıcılarımıza bal dışında ki diğer ürünlere de yönelmelerine katkı sağlayacak” diye konuştu.



Başkan Sadık Doğruer de, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kınık ziyaretinde gündeme gelen, Tarım Ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin ziyaretinin ardından hayat geçirilen proje ile bugün 111 üreticiye 5’er adet olmak üzere 555 adet kovan dağıtacağız” dedi.



Vali Köşger, programın ardından; restorasyonu tamamlanan Kınık Hamamı ve Pekmez Pazarı Camisi, Türkcedit Mahallesi’nde restore edilecek olan Rum evini ziyaret etti. Ayrıca Bahçıvanoğlu Tarım İşletmeleri sahibi Ali Bahçıvan ile oğlu Serdar Bahçıvan’dan bilgi aldı.