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    HaberlerEge Haberleri 56 yaşında siyah kuşak
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    27.07.2020 - 00:02 |

    56 yaşında siyah kuşak

    56 yaşında siyah kuşak

    Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan emekli gardiyan Cesim Der (56), çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Çocukluğunda karateyi çok istemesine rağmen yaşadığı yerde imkan olmadığı için bu sporu yapamayan Der, 50 yaşında başladığı karatede terfi sınavlarını başarıyla tamamladı, 56 yaşında ustalık seviyesinin kıdemini belirten siyah kuşak sahibi oldu.

    Ömrü yetene kadar karateye devam edeceğini kaydeden Der, “Veteran grubunda ulusal turnuvada 3’üncülük, uluslararası turnuvada ikinciliğim  oldu. Şu an ‘birinci dan’ siyah kemer seviyesine terfi ettim. Genç olsaydım ülkemizin bayrağını dalgalandırmayı isterdim. Ancak yaşım artık 56 oldu. Amacım sağlık için spor yapmak, zamanı değerlendirmek” dedi. l büşra kuru dha

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