56 yaşında siyah kuşak

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan emekli gardiyan Cesim Der (56), çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Çocukluğunda karateyi çok istemesine rağmen yaşadığı yerde imkan olmadığı için bu sporu yapamayan Der, 50 yaşında başladığı karatede terfi sınavlarını başarıyla tamamladı, 56 yaşında ustalık seviyesinin kıdemini belirten siyah kuşak sahibi oldu.

Ömrü yetene kadar karateye devam edeceğini kaydeden Der, “Veteran grubunda ulusal turnuvada 3’üncülük, uluslararası turnuvada ikinciliğim oldu. Şu an ‘birinci dan’ siyah kemer seviyesine terfi ettim. Genç olsaydım ülkemizin bayrağını dalgalandırmayı isterdim. Ancak yaşım artık 56 oldu. Amacım sağlık için spor yapmak, zamanı değerlendirmek” dedi. l büşra kuru dha