21.02.2020 - 00:02 |
6. Büyük Efes Sanat Günleri başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’nin desteğiyle Swissotel Büyük Efes’in ev sahipliğinde düzenlenen 6. Büyük Efes Sanat Günleri dün başladı.
Büyükşehir’in sanat ve sanatçıyı desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “İzmir’in sanatın başkenti yapılması vizyonunu ortaya koyan bir başkanı olduğu sürece, bu şehirde sanat hep var olacak” şeklinde konuştu.
İspanya’dan Galeria Joan Gaspar’ın Picasso, Salvador Dali ve Miro eserleri ile katıldığı etkinlikte 60’i aşkın sanatçıyı temsil eden sanat galerileri, 300’ü aşkın sanat eseri, 23 Şubat’a kadar 12.00-19.00 saatleri arasında görülebilir.
TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.