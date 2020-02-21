6. Büyük Efes Sanat Günleri başladı

Büyükşehir’in sanat ve sanatçıyı desteklemeyi sürdüreceğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “İzmir’in sanatın başkenti yapılması vizyonunu ortaya koyan bir başkanı olduğu sürece, bu şehirde sanat hep var olacak” şeklinde konuştu.



İspanya’dan Galeria Joan Gaspar’ın Picasso, Salvador Dali ve Miro eserleri ile katıldığı etkinlikte 60’i aşkın sanatçıyı temsil eden sanat galerileri, 300’ü aşkın sanat eseri, 23 Şubat’a kadar 12.00-19.00 saatleri arasında görülebilir.