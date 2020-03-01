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    HaberlerEge Haberleri 6 Mart’ta kadına şiddet kınanacak
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    01.03.2020 - 00:04 |

    6 Mart’ta kadına şiddet kınanacak

    Narlıdere Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Tiyatro Grubu, 8 Mart buluşması kapsamında 6 Mart’ta bir oyun sergileyecek.

    6 Mart’ta kadına şiddet kınanacak

    Alevi Bektaşi Derneği’nde saat 18.30’da gerçekleşecek oyun için gerekli tüm hazırlıkları bitiren tiyatro grubu, “Kadına şiddete karşıyız mesajı vereceğiz. Güçlerimizi birliktelikten alıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize bekliyoruz. Kadına şiddeti, şiddetli şekilde kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de, Kent Konseyi Kadın Meclisi Tiyatro Grubu’nun önemli bir oyunu sahneye koyacağını belirtti, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Kent Konseyi olarak kadına şiddeti konu alan bir oyun hazırladık. Tiyatroseverleri bekliyoruz” diye konuştu.

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