60 bin maske dağıttı

ÇANAKKALE’de, koronavirüsle mücadele eden kamu personeline, Valilik tarafından 60 bin maske dağıtıldı. Ayrıca, il merkezinde faaliyet gösteren 50 aile hekimine toplam 2 bin 500 maske, 50 dezenfektan, 50 sıvı sabun ve 50 yüz siperliği verildi. l DHA