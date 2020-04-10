10.04.2020 - 00:00 |
60 bin maske dağıttı
ÇANAKKALE’de, koronavirüsle mücadele eden kamu personeline, Valilik tarafından 60 bin maske dağıtıldı. Ayrıca, il merkezinde faaliyet gösteren 50 aile hekimine toplam 2 bin 500 maske, 50 dezenfektan, 50 sıvı sabun ve 50 yüz siperliği verildi. l DHA
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.