600 bin gurbetçinin hayatını anlatacak

Büyük çoğunluğu 1960 yıllarının sonundan itibaren Anadolu’dan giden işçi aileleri ve 1980’lerin başında giden siyasi ilticacılardan oluşan gurbetçilerin yaşamları, kimlik arayışları, iki ve üçüncü nesilin hayata bakışını irdeleyip kendilerine çizdikleri kaderi anlatacak olan Petek’in konferansından önce ise Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Sel’in “Fransa’da Türkiye’nin Yüzleri” konulu fotoğraflarının gösterimi yapılacak. 2 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da Türkçe olarak gerçekleşecek konferansa katılım ücretsiz.