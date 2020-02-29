29.02.2020 - 00:02 |
600 bin gurbetçinin hayatını anlatacak
InstItut français İzmir, Fransa’da yaşayan Türkler üzerine konferans düzenliyor. Ségolène Debarre ile yazdığı “Fransa Türkleri Tarihi” (Editions du Détour 2019) isimli kitabıyla Fransa Türkiye Edebiyat Ödülü’ne layık görülen yazar Gaye Petek’in konuşmacı olarak katılacağı konferansta; Fransa’daki Türklerin yaşam hikayeleri, dernekleri, ibadet yerleri, Fransız toplumundaki yerleri yorumlanacak.
Büyük çoğunluğu 1960 yıllarının sonundan itibaren Anadolu’dan giden işçi aileleri ve 1980’lerin başında giden siyasi ilticacılardan oluşan gurbetçilerin yaşamları, kimlik arayışları, iki ve üçüncü nesilin hayata bakışını irdeleyip kendilerine çizdikleri kaderi anlatacak olan Petek’in konferansından önce ise Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Sel’in “Fransa’da Türkiye’nin Yüzleri” konulu fotoğraflarının gösterimi yapılacak. 2 Mart Pazartesi günü saat 19.00’da Türkçe olarak gerçekleşecek konferansa katılım ücretsiz.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.