60’lık öğrencilerin üniversite heyecanı

Muğla Tazelenme Üniversitesi’nin beşincisi Marmaris’te açıldı. 60 yaş üstü bireylerin hayata daha aktif şekilde katılmasını sağlayan proje ilgi görüyor.

Marmaris’e Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, 60 yaş üstü kişilerin katılabildiği ‘Muğla Tazelenme Üniversitesi’ kampüsü açıldı. Açılışta konuşan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, projeden çok etkilendiğini, ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirtti, “Kendimi bu projenin askeri bir neferi gibi görmek istiyorum. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine seslenmek, bu kadar güzel insanlara hitap etmek bile beni heyecanlandırdı” dedi.

3 Şubat’ta başlayacak

MSKÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı ve Muğla Tazelenme Üniversitesi Kurucu Koordinatörü Prof. Dr. Muammer Tuna da, kentte 3 yıl önce başlattıkları projeyi Milas, Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz’den sonra Marmaris’te açmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. 60 yaş üstü vatandaşların aktif olmaları için bu projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Tuna, “Teorik, uygulama ve spor dersleri olan, haftada 3-4 gün ders işlenen proje. Marmaris’te 3 Şubat’ta derslerimiz başlayacak” diye konuştu.

Hedef, 100 kişi

Beklenilenden daha fazla ilgi gördüklerini ifade eden Tuna, “Muğla’da üniversitemizde 700 öğrencimiz var. Marmaris’te 100’den fazla öğrenci bekliyoruz. 92 yaşında katılanlar var” ifadesini kullandı.