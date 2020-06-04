65 yaş üstü kadınlara eğitim

Yapılacak çalışma ile ilk etapta Menteşe’de yaşayan kadınların dijital yeterlilik seviyelerinin ölçüleceğini belirten Dr. Özbek, “İkinci etapta, örneklem grubumuza yönelik bilgilendirici eğitim videoları çekilecek. Her şeyden önce dijital dünyada kendi kendine yetebilen kadın, her alanda olduğu gibi, sonrasında aile içinde yer alan diğer fertlerin farkındalık süreçlerini de etkileyecektir. Proje tamamlandıktan sonra bir çalıştay düzenleyip, benzer çalışmaları da kapsayan bir programla deneyimlerimizi paylaşmayı istiyoruz. Bunun yanında elbette akademik bilginin yayılması için çalışmanın yayınlaştırılması söz konusu. Ayrıca bir web sitesiyle, örneklem grubu dışında kalan kadınlara ve erkeklere de ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.