26.03.2020 - 00:01 |
65 yaş üstünün yardımına koşuyor
Akhisar Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için kurduğu özel ekiplerle hizmet etmeye devam ediyor. Gıda ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine kadar götürüyor. Başkan Besim Dutlulu, “Dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarımız da sürüyor” dedi.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.