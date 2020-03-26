65 yaş üstünün yardımına koşuyor

Akhisar Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için kurduğu özel ekiplerle hizmet etmeye devam ediyor. Gıda ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine kadar götürüyor. Başkan Besim Dutlulu, “Dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarımız da sürüyor” dedi.