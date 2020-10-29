7/24 açık kütüphane

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, 24 saat açık bir kütüphaneyi yerel seçimler öncesinde kararlaştırdıklarını vurgulayarak, İzmir için önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. Cumhuriyet ve Atatürk sevgisinin sonsuza dek yaşayacağını ve bu yolda bayrağı gençlerin devraldığını söyleyen Başkan Abdül Batur da, “Yolumuz Cumhuriyet, pusulamız Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet” dedi.



Batur yeniden seçildi



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ankara’da gerçekleştirilen seçimler sonucunda bir kez daha Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi olarak seçildi. TBB Başkanı ile birlikte toplam 15 belediye başkanından oluşan encümene tekrar seçilen Batur, aynı zamanda İzmir’i de TBB’de temsil edecek. Kendisini yeniden göreve seçen üyelere teşekkür eden Batur, “Yerel yönetimlerin önemi salgında daha iyi anlaşıldı. Çalışmalarımıza aynı özveri ile devam edeceğiz” dedi.