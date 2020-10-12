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    12.10.2020 - 00:02 |

    7 gün canlı müzik

    İzmir’de müzik, yemek ve eğlencenin iddialı adreslerinden olan The Irish Pub Alsancak, haftanın 7 günü canlı müzik ve DJ performanslarıyla konuklarını ağırlıyor.

    7 gün canlı müzik

    Pub’ın sahibi Gazahan Ayçiçek, bir yıldır hizmet verdiklerini söyledi. Ayçiçek, 10.00-02.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini söyledi, “Pazar ve Çarşamba günleri Zeynep Yavuz’la akustik müzik, Pazartesi ve Perşembe günleri ise Tezgah canlı şarkılarıyla müzikseverlerle buluşuyor. Diğer günlerde ise DJ performanslarıyla konuklarımızı ağırlıyoruz. İyi, müzik yemek ve eğlence arayanları The Irish Pub Alsancak’a bekliyoruz” dedi.

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