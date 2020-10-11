7 mahalleye hızlı çözüm

Ekipler yol düzenleme, park yenileme, dere temizliği başta olmak üzere pek çok alt yapı çalışmasını aynı anda yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin yönetiminde, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın koordinatöründeki ekipler, bu mahallerdeki çalışmalarını tamamladıktan sonra kentin arka taraflarında belirlenen diğer mahallelere geçecek. İhale gerektiren ve daha uzun sürecek işler ise programa göre tamamlanacak.