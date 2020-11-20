7 mahalleye karantina

Altıeylül’e bağlı 7 mahalle, koronavirüs vakaları ile çok sayıda temaslı tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Tüm dünya gibi ülkemiz de aynı hataya düşerek üç kurala uymakta zorluk çekiyor. Kovid-19 ile mücadelesine aralıksız devam eden belediyemiz, kırsal mahallelerde sürdürdüğü çalışmalarını hızlandırdı. Yetkililerin maske, mesafe ve temizlik uyarılarına rağmen yaşanan artışlar, kurallara tam anlamıyla uyulmadığının göstergesi. Köylüköy, Kabaklı, Aslıhantepecik, Yakupköy, Büyükbostancı, Kozören ve Pamukçu mahallerinde başlatılan karantina uygulaması, toplum sağlığı için alınan kararlar ve uygulamada olan dezenfekte çalışmaları sayesinde vaka artışlarının önüne geçilmesi planlanıyor” dedi.