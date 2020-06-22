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    HaberlerEge Haberleri 7 yıldır fatura ödemiyorlar
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    22.06.2020 - 00:02 |

    7 yıldır fatura ödemiyorlar

    Çanakkale’de faaliyet gösteren Troya Çevre Derneği, 7 yıl önce dernek ofisinin balkonuna kurulan güneş enerji paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyor.

    7 yıldır fatura ödemiyorlar

    Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Oral Kaya, “Çay kahve makinemizden buzdolabımıza, klimamızdan bilgisayarlarımıza kadar tüm enerji ihtiyacımız bu sayede karşılanıyor. Sistem çok maliyetli değil. 25 bin liraya 30 yıllık bir yatırım yapıp tüm elektrik faturalarından kurtulabilirsiniz” diye konuştu. l BURAK AKAY AA

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