7 yıldır fatura ödemiyorlar

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Oral Kaya, “Çay kahve makinemizden buzdolabımıza, klimamızdan bilgisayarlarımıza kadar tüm enerji ihtiyacımız bu sayede karşılanıyor. Sistem çok maliyetli değil. 25 bin liraya 30 yıllık bir yatırım yapıp tüm elektrik faturalarından kurtulabilirsiniz” diye konuştu. l BURAK AKAY AA