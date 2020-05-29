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    HaberlerEge Haberleri 70 km sonra ortaya çıktı!
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    29.05.2020 - 00:03 |

    70 km sonra ortaya çıktı!

    Foça’dan Manisa’ya gelen otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde fark edildi

    70 km sonra ortaya çıktı!

    İzmir-Manisa karayolu Muradiye Mahallesi yakınlarında, saat 14.00 sıralarında yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, bir otomobil durdurdu. Rutin olarak kontrol yapan jandarma ekipleri, bir kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine ekipler, otomobil sürücüsüne kedisi olup, olmadığını sordu. Sürücünün olumsuz yanıt vermesi üzerine sesin motor kaputundan geldiği belirlendi. Jandarma, uzun süre motorda yolculuk yaptığı için çok korktuğu belirlenen yavru kediyi bulunduğu yerden alıp, önce sakinleştirdi. Ardından da su ve yiyecek verip, karnını doyurdu. Yavru kedi daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim edildi. Motoruna sıkışan kediyle 70 kilometrelik yol gelen araç sürücüsü Mustafa A., “Kedinin motor kısmına sıkıştığını fark etmedim. İyi ki burada jandarma ekipleri durdurdu. Yoksa ben fark etmeyecektim. Kediye zarar gelebilirdi. Jandarma ekiplerine, dikkatleri nedeniyle çok teşekkür ederim” dedi.

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