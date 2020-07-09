70’lere hayat verdi

Arif Sağ, Müslüm Gürses, Şakir Öner Günhan, Gülcan Opel, Urfalı Babi, Müşerref Akay, Abdullah Yüce, Ali Ekber Çiçek gibi pek çok sanatçıyı bünyesinde bulunduran Mega Müzik şirketi, 70’lere damgasını vuran Topkapı, Güven ve Bestefon Plak’ı bünyesine kattığını açıkladı. Şirket sahibi Ethem Zeytinkaya, açıklamasında 70’li yılları unutamadığı için bu firmaları aldıklarını söyledi. Ethem Zeytinkaya, “Birçok eseri 20 kişilik bir ekip ve dünyanın tanınmış önemli dj’leriyle birlikte edit ve remixler eşliğinde günümüz gençliğine de sevdirmeyi çalışıyoruz. Yapılan bu çalışmaların İngiltere-Beyrut-Almanya-Afrika ve daha birçok ülke radyolarında playlistlere girmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Bu güzel şarkıları önümüzdeki günlerde plak olarak müzikseverlere sunacağımız için çok heyecanlıyız” diye konuştu.