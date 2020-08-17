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    17.08.2020 - 00:07 |

    8 metreden ateş ölçen cihaza destek

    8 metreden ateş ölçen cihaza destek

    Menemen Ticaret Odası (MTO), Kovid-19 pandemisi önlemleri kapsamında girişimci üyesinin geliştirdiği termal ateş ölçer ve uyarı cihazını, oda girişinde kullanıma soktu. MTO, ayrıca cihazın geliştirilmesi ve seri üretimi için başta KOSGEB olmak üzere çeşitli devlet destekleri için de aracı oldu. Grupteknik Elektronik Güvenlik Sistemleri firma sahibi Engin Boz’un tasarladığı Termal Cam’in pandemi dönemde başta fabrikalar, oteller, alışveriş merkezleri gibi insan yoğun olan yerlerde, ateş ölçümü ve maske uyarısı konusunda büyük kolaylık sağladığını söyleyen MTO Başkanı İzzet Süsoy, şöyle konuştu:

    Güvenliği de sağlıyor

    “Örneğin fabrikalarda yüzlerce personel aşağı yukarı aynı zamanlarda geliyor ve her birinin ateşinin ölçülmesi durumunda ciddi bir zaman kaybı oluşuyor. Bu termal cam ise pek çok kişinin ateşini uzaktan ölçüyor ve yüksek ateş durumunda alarm veriyor. Bununla da kalmıyor, 8 metreden ateş ölçtüğü gibi maskesiz yüzleri algılayıp maske uyarısı da yapıyor. Kurulduğu yere giriş çıkış yapan kişileri sayması, yüz fotoğraflarını kaydetmesi önemli bir güvenlik imkanı da sağlıyor. Güvenlik gerekçesiyle bir tesise girişi yasaklanan kişinin fotoğrafı eklendiğinde o kişiyi algılayıp uyarı da verebiliyor. Bir çok şekilde değerlendirilebilecek çok güzel bir inovasyon örneği” dedi.

    Cihazın seri üretimi için destek beklediğini vurgulayan Boz (sağda), “Bu cihaz sayesinde giriş çıkışlar hızlı olurken uyarı sistemi de hiçbir şekilde yanılmıyor. Umuyorum ülkemizin Kovid-19 ile mücadelesine katkı koyacağız” diye konuştu.

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