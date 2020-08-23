83.5 milyon euro kredinin çoğu Bodrum’da kullanılacak

Bodrum’da su hatlarının değiştirilmesi gerektiğini raporlarla tespit ettiklerini belirten Gürün, “Döşenen malzemenin defolu olduğu ve hepsinin değiştirilmesini gerektiğini söyledik. DSİ kaynaklı bin 780 patlak meydana geldi. 4,5 milyon metreküp su boşa aktı. Onarım ve su kaybının Büyükşehir’e maliyeti en az 30 milyon lira” diye konuştu. Bodrum’un 6 yıl önce yağmurdan kaynaklı sel felaketi yaşadığını ifade eden Gürün “ Devlet Su İşleri ve Orman Bakanlığı’nın selle ilgili kapanlar kurması lazımdı. 6 yıl önce karar verildi ama daha bir çalışma yok. Su baskınlarına karşı dereleri ve yolları temizliyoruz ancak bu kapanların kurulması şart” dedi. Büyükşehir olarak 83.5 milyon euro kredi aldıklarını da açıklayan Gürün, şöyle konuştu:



5 milyona göre

“Bu kredinin en az dörtte üçü Bodrum’a yatırım olarak kullanılacak. Muğla 967 bin nüfusa sahip. Biz 5 milyon nüfusa göre alt yapı, kanalizasyon, arıtma ve içme suyu projesi yapıp ona göre yatırım yapıyoruz. Bununla ilgili kesinlikle hükümetin özel bir katkı yapması lazım” dedi.