84 yıllık gelenek pandemi dinlemedi

Bu yıl koronavirüs nedeniyle sınırlı tutulan etkinlikler, 14 Eylül Bergama’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 98’inci yıl dönümü törenleriyle birleşince iki bayram bir arada yaşandı. Pandemi tedbirlerine uygun olarak Bergama Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen final konserinde, İzmir Devlet Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu, Anadolu kokan türküleri seslendirdi. Etkinlikte konuşan Başkan Hakan Koştu, “Bergamalılar olarak bir kez daha, ekranlardan ve dijital mecra üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan kermese en güzel şekilde sahip çıktık” dedi.